I dati Auditel di ieri, mercoledì 6 maggio 2026, mostrano i risultati delle principali trasmissioni in access prime time e prima serata. Tra gli eventi più seguiti c’è stato lo scontro tra lo show musicale e la cerimonia di premiazione cinematografica. Nella fascia dell’access prime time, si sono affrontate due giochi televisivi, mentre nella prima serata si sono sfidate due trasmissioni di intrattenimento.

Gli ascolti tv di ieri, mercoledì 6 maggio 2026, vedono un confronto molto vario in prima serata: su Rai1 l’appuntamento con i David di Donatello, su Canale5 la musica di Battiti Live Spring, mentre Rai3 ha schierato un nuovo appuntamento con Chi l’ha Visto?. Nell’access prime time, invece, si è rinnovata la consueta sfida tra La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Affari Tuoi guidato da Stefano De Martino, protagonisti ormai fissi del preserale italiano. Ascolti tv ieri sera Su Rai1, dopo la presentazione che ha raccolto 2.646.000 spettatori pari al 14%, la cerimonia dei David di Donatello ha coinvolto 1.271.000 spettatori, pari al 12.2% di share.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri 6 maggio 2026, dallo scontro tra Battiti Live e David di Donatello alla sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

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