Ascolti tv 7 luglio 2026 | Mondiali 2026 Svizzera-Colombia 36.5% Memories 13% Affari Tuoi 21.2% La Ruota della Fortuna 25.4% | Dati Auditel

Il match dei Mondiali 2026 tra Svizzera e Colombia ha ottenuto il 36,5% di share, risultando il programma più visto della serata. Su Canale 5, il programma “Memories” ha raggiunto il 13%. “Affari Tuoi” ha totalizzato il 21,2%, mentre “La Ruota della Fortuna” ha fatto registrare il 25,4%. I dati Auditel del 7 luglio 2026 mostrano una sfida tra Rai1 e Canale 5, con il calcio che ha prevalso sugli altri programmi.

Ascolti tv di martedì 7 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Mondiali 2026 Svizzera-Colombia ” contro “ Memories “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 7 luglio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Mondiali 2026 Svizzera-Colombia vs Memories Auditel del 7 luglio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Mondiali 2026 Svizzera-Colombia” contro “Memories”. Chi ha vinto? Rai 1: Mondiali 2026 Svizzera-Colombia, la partita degli ottavi di finale dei Mondiali FIFA 2026 ha incollato alla tv 4. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Ascolti TV 4 Luglio 2026: Sorpresa!

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