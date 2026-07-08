Ascolti tv 7 luglio 2026 | Mondiali 2026 Svizzera-Colombia 36.5% Memories 13% Affari Tuoi 21.2% La Ruota della Fortuna 25.4% | Dati Auditel

Da superguidatv.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il match dei Mondiali 2026 tra Svizzera e Colombia ha ottenuto il 36,5% di share, risultando il programma più visto della serata. Su Canale 5, il programma “Memories” ha raggiunto il 13%. “Affari Tuoi” ha totalizzato il 21,2%, mentre “La Ruota della Fortuna” ha fatto registrare il 25,4%. I dati Auditel del 7 luglio 2026 mostrano una sfida tra Rai1 e Canale 5, con il calcio che ha prevalso sugli altri programmi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ascolti tv  di  martedì 7 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Mondiali 2026 Svizzera-Colombia ” contro “ Memories “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 7 luglio 2026? Ecco tutti i  dati Auditel  della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le  preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv ieri sera: Mondiali 2026 Svizzera-Colombia vs Memories Auditel del 7 luglio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Mondiali 2026 Svizzera-Colombia” contro “Memories”. Chi ha vinto? Rai 1: Mondiali 2026 Svizzera-Colombia, la partita degli ottavi di finale dei Mondiali FIFA 2026 ha incollato alla tv 4. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

ascolti tv 7 luglio 2026 mondiali 2026 svizzera colombia 365 memories 13 affari tuoi 212 la ruota della fortuna 254 dati auditel
© Superguidatv.it - Ascolti tv 7 luglio 2026: Mondiali 2026 Svizzera-Colombia (36.5%), Memories (13%), Affari Tuoi (21.2%), La Ruota della Fortuna (25.4%) | Dati Auditel
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ascolti TV 4 Luglio 2026: Sorpresa!

Video Ascolti TV 4 Luglio 2026: Sorpresa!

Notizie e thread social correlati

Ascolti tv 7 luglio 2026: Mondiali 2026 Svizzera-Colombia, Memories, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelMartedì 7 luglio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto una sfida tra Rai1 e Canale 5.

Ascolti tv 4 luglio 2026: Notti Mondiali, Ciao Darwin, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelSabato 4 luglio 2026, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 in prima serata ha visto “Notti Mondiali” confrontarsi con “Ciao Darwin”.

Temi più discussi: Telecronisti Rai e DAZN Mondiali 2026 | Ottavi di finale (4-7 luglio); RAI 1 * MONDIALI CALCIO - COPPA DEL MONDO FIFA 2026 * 07/07 -22.00: SVIZZERA-COLOMBIA, IN CHIARO - PARTITA FREE (VEDI E RIVEDI DIRETTA VIDEO WEB STREAMING); Mondiali, oggi Spagna-Portogallo: orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv in chiaro; Telecronisti Rai e DAZN Mondiali 2026 | Sedicesimi di finale (28 giugno-4 luglio).

svizzera colombia ascolti tv 7 luglioAscolti tv 7 luglio 2026: Mondiali 2026 Svizzera-Colombia, Memories, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelAscolti tv 7 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. Mondiali 2026 Svizzera-Colombia contro Memories. Chi ha vinto? superguidatv.it

svizzera colombia ascolti tv 7 luglioAscolti Tv ieri (7 luglio): altro trionfo ‘mondiale’ con Svizzera-Colombia, De Martino lontano da ScottiLa partita su Rai 1 vince col 34% di share, Memories su Canale 5 registra il 13%, debutto deludente per Freedom: tutti i dati Auditel ... libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web