Ascolti tv 7 luglio 2026 | Mondiali 2026 Svizzera-Colombia Memories Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da superguidatv.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 7 luglio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto una sfida tra Rai1 e Canale 5. La partita dei Mondiali 2026 tra Svizzera e Colombia ha convinto più telespettatori rispetto a “Memories” trasmesso su Canale 5. I dati Auditel della prima serata mostrano le preferenze del pubblico, con attenzione anche ai programmi del digitale terrestre come “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I numeri ufficiali evidenziano quale delle due trasmissioni abbia ottenuto il maggior numero di spettatori.

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Ascolti tv  di  martedì 7 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Mondiali 2026 Svizzera-Colombia ” contro “ Memories “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 7 luglio 2026? Ecco tutti i  dati Auditel  della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le  preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv ieri sera: Mondiali 2026 Svizzera-Colombia vs Memories Auditel del 7 luglio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Mondiali 2026 Svizzera-Colombia” contro “Memories”. Chi ha vinto? Rai 1: Mondiali 2026 Svizzera-Colombia, la partita degli ottavi di finale dei Mondiali FIFA 2026 ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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