L’America ritira dalla NATO i pezzi pregiati che l’Europa per ora non sa recuperare

Gli Stati Uniti hanno annunciato ai leader europei che intendono riappropriarsi di alcuni componenti chiave delle attrezzature militari schierate in Europa. La decisione riguarda parti considerate di alto valore dell’arsenale americano presente sul continente. Finora, l’Europa non ha ancora trovato una soluzione per recuperare questi pezzi, che sono stati forniti dagli Stati Uniti. La mossa si inserisce in un contesto di gestione delle risorse militari e di rapporti tra le due parti.

Washington ha comunicato ai vertici europei l’intenzione di riprendersi i pezzi pregiati dell’arsenale che oggi sono schierati sul Vecchio Continente. Anzi, gli USA di fatto hanno già iniziato a ridurre la presenza militare nei Paesi europei. La tendenza è destinata a continuare fino a che l’architettura di sicurezza dell’Europa non cambierà volto definitivamente. Cambio di orientamento strategico. Trump già durante il primo mandato è stato molto critico nei confronti dell’Alleanza Atlantica. Oggi sta rimodulando il ruolo degli Stati Uniti all’interno di essa per favorire il cambio di priorità strategiche. L’attenzione del Pentagono si rivolge quindi ad altre regioni del mondo, in particolare la zona indo-pacifica. 🔗 Leggi su Follow.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mélenchon: piano per uscire dalla NATO e recuperare la sovranitàUn politico ha annunciato un piano volto a uscire dalla NATO e a recuperare la sovranità nazionale.

Milan, sorride Allegri: i pezzi pregiati corrono verso il rientroA Milano, l’allenatore del team si mostra soddisfatto perché diversi giocatori infortunati sono in fase di recupero.

Argomenti più discussi: Iran, Camera Usa ordina il ritiro dalla guerra: Trump può porre il veto; La Camera Usa ordina il ritiro dalla guerra in Iran, ma Trump può porre il veto; La legge statunitense può impedire il ritiro delle truppe da Europa?; La Camera Usa vota il ritiro dalla guerra in Iran, Dem e Repubblicani uniti contro Trump.

Starbucks ritira in Nord America lo strumento IA per l’inventario dopo errori nei conteggi di latte e ingredienti. Il caso riapre il tema dell’automazione nel retail: efficienza promessa? @Starbucks #IntelligenzaArtificiale #Retail #AI #Lavoro x.com

Professore Duke si ritira all'età di 91 anni reddit

Trump ritira 5000 soldati soldati Usa dalla Germania(Adnkronos) - Gli Stati Uniti ritirano circa 5.000 soldati di stanza in Germania. Dopo le minacce di Donald Trump, arriva l'ordine del Pentagono. Il segretario dalla Difesa, Pete Hegseth, ha ordinato ... msn.com