Giro d’Italia altra maxi caduta | la Uae perde dei pezzi pregiati

Durante la corsa del Giro d’Italia, nelle fasi finali, si è verificata una caduta di grandi proporzioni in un tratto in discesa con asfalto bagnato. Il gruppo, che procedeva a velocità elevata, si è scontrato vicino a un guardrail, causando la perdita di alcuni corridori e di alcuni pezzi importanti della squadra. L’incidente è avvenuto a 23 chilometri dall’arrivo, coinvolgendo più ciclisti e creando scompiglio tra i partecipanti.

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