Giro d’Italia altra maxi caduta | la Uae perde dei pezzi pregiati
Durante la corsa del Giro d’Italia, nelle fasi finali, si è verificata una caduta di grandi proporzioni in un tratto in discesa con asfalto bagnato. Il gruppo, che procedeva a velocità elevata, si è scontrato vicino a un guardrail, causando la perdita di alcuni corridori e di alcuni pezzi importanti della squadra. L’incidente è avvenuto a 23 chilometri dall’arrivo, coinvolgendo più ciclisti e creando scompiglio tra i partecipanti.
Un’altra maxi caduta ha costretto momentaneamente i giudici a neutralizzare la corsa, la vittoria, con tanto di maglia rosaper l’uruguaiano Thomas Silva. Grandi protagonisti gli azzurri,Scaronie Ciccone, che alla fine sarà terzo. Nella seconda tappa delGiro d’Italia, da Burgas a Veliko Tarnovo è successo di tutto. O, per meglio dire, negli ultimi 23 chilometri della frazione. La giuria ha momentaneamente neutralizzato la corsa (perché le ambulanze al seguito della corsa si erano fermate per soccorrere i feriti), che poi è ripartita, con il favorito numero Jonas Vingegaard che ha attaccato a 500 metri dalla vetta del Gpm, cercando di andarsene in solitaria.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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