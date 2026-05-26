Il mistero del Monte Cucco | il nuovo racconto di Bergamo Nera racconta il giallo di Clusone

Negli anni ’20 del secolo scorso, a Clusone, in località Ne’, alcuni ritrovamenti sconvolgono gli abitanti. Durante le ricerche, vengono trovati oggetti e tracce che attirano l’attenzione della comunità. Le autorità iniziano le indagini, ma ancora oggi non si conosce la natura precisa di quei ritrovamenti. La vicenda rimane avvolta nel mistero e suscita curiosità tra i residenti e gli appassionati di storie locali.

Negli anni ’20 del secolo scorso, a Clusone, in località Ne’, alcuni ritrovamenti sconvolgono gli abitanti del luogo. Nella puntata di oggi ricostruiamo “il mistero del Monte Cucco”. Ascolta la puntata. Spotify YouTube Apple Amazon Music Spreaker Il podcast Bergamo Nera. Si chiama “Bergamo Nera – Il lato oscuro della provincia” il nuovo podcast a cura di Francesco Aliberti che sceglie di esplorare le pagine più oscure della cronaca bergamasca. True crime, sì, ma anche e soprattutto un progetto di ricostruzione storica e narrativa che vuole riportare alla luce casi dimenticati, misteri irrisolti e vicende che hanno segnato il territorio. Qui trovate tutti gli episodi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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