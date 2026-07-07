A cinque minuti da Wimbledon, un giovane cresciuto in una famiglia benestante sogna ora la semifinale. La sua infanzia si è svolta nelle vicinanze del famoso campo, dove si affaccia anche Henman Hill, conosciuta con vari soprannomi legati ai tennisti locali. La collina offre una vista sui match trasmessi su un maxischermo, attirando appassionati e spettatori occasionali.

Henman Hill. A volte definita Rusedski Ridge o Murray Mound, se non Norrie Knoll. Alcuni dei vari nomignoli affibbiati, in onore dei risultati dei giocatori di casa, alla collinetta di Wimbledon che permette di ammirare i match da un maxischermo dietro il Campo 1. Forse Arthur Fery non riuscirà mai ad esservi accostato come illustri predecessori britannici, ma può intanto consolarsi dopo aver raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale in uno Slam. E allo Slam di casa, dopo due vittorie di fila al quinto set, in ambo i casi rimontando. Non era mai stato in top 100, al prossimo aggiornamento di classifiche Fery sarà almeno n.63, con la possibilità di entrare nei primi 40 se dovesse battere Cobolli ai quarti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il figlio del miliardario cresciuto a cinque minuti da Wimbledon: ora Fery sogna la semifinale

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