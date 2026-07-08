Meta presenta Muse Image, un'IA generativa che elimina i difetti grafici nelle immagini. La tecnologia, annunciata da Mark Zuckerberg, permette di creare e modificare contenuti visivi senza errori visibili. Tuttavia, si discute anche di implicazioni sulla privacy, poiché il modello può generare immagini realistiche e modificare contenuti esistenti. La presentazione ufficiale è avvenuta durante un evento aziendale, senza dettagli su applicazioni pratiche o limitazioni specifiche.

Il modo in cui creiamo e modifichiamo i contenuti sui social potrebbe cambiare radicalmente per tutti. Mark Zuckerberg, infatti, ha svelato Muse Image, il nuovissimo modello generativo sviluppato dalla divisione Superintelligence Labs. Questo sistema, che manderà progressivamente in pensione la vecchia serie Llama, è già in fase di rilascio su Instagram, WhatsApp e nell’app Meta AI. L’arrivo su Facebook e Messenger, invece, è previsto a breve. Come funziona l’approccio di Muse Image di Meta?. Forse è giunto il momento di dimenticare i classici generatori di immagini che, come abbiamo visto spesso, tendono a realizzare risultati particolari e con qualche dito in più. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Arriva Muse Image, l’IA di Meta: addio ai difetti grafici, ma anche alla privacy

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meta Muse Image: Zuckerberg può clonare il tuo viso

Notizie e thread social correlati

Muse Image, la risposta di Meta a OpenAI e Google punta tutto sull’integrazione con i socialMeta ha annunciato un nuovo progetto di intelligenza artificiale chiamato Muse Image, che mira ad integrare le sue funzionalità con le piattaforme...

Meta punta su Muse Spark: l’agente IA per automatizzare la vita digitaleMeta ha presentato Muse Spark, un nuovo agente di intelligenza artificiale progettato per automatizzare diverse attività nella vita digitale.

Temi più discussi: Meta lancia Muse Image e amplia le proprie capacita di IA generativa; Muse Image di Meta trasforma Instagram nella materia prima per l'arte generata dall'IA; Meta integrerà il modello Muse Image negli strumenti pubblicitari; Meta amplia gli strumenti di intelligenza artificiale generativa con il lancio di Muse Image.

#Meta ha presentato #Muse Image e Muse Video, i primi modelli di generazione multimediale sviluppati da Meta Superintelligence Labs. Test e considerazioni: linkedin.com/posts/alessiop… #AI #GenAI #GenerativeAI #IntelligenzaArtificiale #LLM x.com

Muse Image, la risposta di Meta a OpenAI e Google punta tutto sull’integrazione con i socialMeta presenta Muse Image, il primo modello di generazione di immagini sviluppato dai Meta Superintelligence Labs. Integrato in Meta AI, Instagram e WhatsApp, promette un'esperienza creativa più intell ... panorama.it

Ho creato un GMV con il nuovo album dei Muse [Spoiler: trailer di Evercold, 7.5 msq] reddit

Arriva Muse Image, l’IA di Meta: addio ai difetti grafici, ma anche alla privacyIl modo in cui creiamo e modifichiamo i contenuti sui social potrebbe cambiare radicalmente ... msn.com