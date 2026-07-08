Arriva in Italia la terza ondata di calore | attesi 39 gradi in Pianura Padana
In Italia si prevede l’arrivo della terza ondata di calore dell’anno, con temperature che raggiungeranno i 39 gradi in Pianura Padana. L’Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito che potrebbero esserci altre settimane molto calde in Europa. La prima ondata si è verificata a fine maggio, la seconda a metà giugno, e ora si attende un aumento delle temperature che potrebbe durare diverse settimane.
«Altre settimane letali potrebbero attendere l’Europa». A lanciare l’allarme è l’Organizzazione mondiale della sanità. Dopo quella di fine maggio e quella della seconda metà di giugno, in Italia è infatti in arrivo la terza ondata di calore dell’anno. Da oggi sono previsti fino a 38 gradi in Val Padana - con picchi di 39 gradi fra Emilia e bassa Lombardia - ed entro il fine settimana 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. Oggi in Italia sono in forte aumento le città da bollino arancione - il secondo livello di allerta, che descrive condizioni climatiche potenzialmente rischiose per la salute dei cittadini - che diventano dieci: Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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Londata di calore in Europa vista dai satelliti
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