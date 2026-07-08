arrestato mario adinolfi accusato di truffa ed evasione fiscale

La Guardia di Finanza ha arrestato Mario Adinolfi, noto giornalista e leader di un movimento politico, con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. L’arresto è stato eseguito con un’ordinanza e l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Le indagini hanno accertato presunte irregolarità nelle dichiarazioni fiscali e operazioni finanziarie. La posizione dell’indagato è ora al vaglio degli inquirenti.

Arrestato dalla Guardia di Finanza e posto agli arresti domiciliari Mario Adinolfi, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia accusato di truffa ed evasione fiscale Per la procura di Roma, ricostruisce La Repubblica, “il presunto sistema avrebbe prodotto un danno vicino ai cinque milioni di euro; altri 400 mila euro sarebbero invece il frutto dell’evasione fiscale contestata dagli investigatori”. Al centro dell’indagine c’è la cosiddetta “Scommessa Collettiva”: attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Promesse che, per diversi partecipanti, non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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ULTIM'ORA ARRESTATO MARIO ADINOLFI: ACCUSATO DI TRUFFA ED EVASIONE FISCALI

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Temi più discussi: Truffa ed evasione fiscale, agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi; Mario Adinolfi è stato messo agli arresti domiciliari per truffa ed evasione fiscale: l'accusa riguarda un sistema di scommesse collettive; Mario Adinolfi è stato arrestato: è accusato di truffa ed evasione fiscale con la scommessa collettiva; Mario Adinolfi arrestato a Roma: 'Truffa da 5 milioni' con la 'scommessa collettiva', i segreti sul patrimonio.

Arrestato dalla Guardia di Finanza e posto agli arresti domiciliari Mario Adinolfi, accusato di truffa ed evasione fiscale. Per la procura di Roma, ricostruisce il quotidiano, il presunto sistema avrebbe prodotto un danno vicino ai cinque milioni di euro; altri 400 mi x.com

Mario Adinolfi arrestato a Roma: Truffa ed evasione fiscale, con la Scommessa collettiva danni per 5 milioni di euro reddit

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