Argentina rimonta l' urlo di Buenos Aires per il gol del 3-2 - Video
L'Argentina ha vinto 3-2 contro l'Egitto negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, dopo aver rimontato il punteggio. Il gol che ha deciso la partita è stato segnato nel recupero, provocando l'esplosione di gioia a Buenos Aires. La squadra argentina ha recuperato uno svantaggio iniziale e concluso la partita con la qualificazione ai quarti. La partita si è conclusa con il gol decisivo in pieno recupero.
L'Argentina rimonta e batte l'Egitto per 3-2 negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Il gol decisivo arriva in pieno recupero e fa esplodere Buenos Aires. La capitale passa dal silenzio alla festa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argentina rimonta, l'urlo di Buenos Aires per il gol del 3-2 - Video
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