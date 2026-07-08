Argentina rimonta, l'urlo di Buenos Aires per il gol del 3-2 - Video

Notizia in breve

L'Argentina ha vinto 3-2 contro l'Egitto negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, dopo aver rimontato il punteggio. Il gol che ha deciso la partita è stato segnato nel recupero, provocando l'esplosione di gioia a Buenos Aires. La squadra argentina ha recuperato uno svantaggio iniziale e concluso la partita con la qualificazione ai quarti. La partita si è conclusa con il gol decisivo in pieno recupero.