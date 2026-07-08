Durante la partita tra Argentina ed Egitto, il gol di Zico è stato annullato dopo l’intervento della moviola, mentre quello di Fernandez è stato convalidato. La decisione è arrivata dopo aver rivisto le immagini al VAR, che hanno evidenziato un possibile fuorigioco nel caso di Zico e nessuna irregolarità per Fernandez. La partita è stata caratterizzata anche da altri episodi che hanno acceso l’interesse dei presenti.

Spettacolo e scintille. Il match di Atlanta tra Argentina ed Egitto è di quelli destinati a restare nella memoria di tutti gli appassionati di calcio e non solo per le prodezze di Messi. A tenere banco sono anche le polemiche: il ct dell'Egitto Hossam Hassan nel finale di gara ha scatenato tutta la propria rabbia contro l'arbitro francese François Letexier, accusato di aver favorito la Seleccion. Sul web gira un vero e proprio dossier-video di quattro minuti diffuso dagli egiziani in cui sono riportati anche tutta una serie di episodi minori (falli non sanzionati o la gestione dei cartellini), ma i momenti chiave del match sono tre: il rigore concesso all'Argentina, il gol annullato a Zico e quello convalidato a Enzo Fernandez nel recupero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Argentina-Egitto, la moviola: perché annullare il gol di Zico e convalidare quello di Fernandez? Tutti gli episodi

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