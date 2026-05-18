Juve Fiorentina la moviola di Cesari | Giusto annullare il gol a McKennie su quello di Vlahovic il Var ha agito perfettamente
Durante la partita tra Juventus e Fiorentina, l’ex arbitro Cesari ha analizzato le decisioni prese dal VAR. Secondo lui, è stato corretto annullare il gol di McKennie, mentre sul tentativo di Vlahovic il intervento del video assistant referee è stato preciso. Cesari ha spiegato i motivi delle sue valutazioni, confermando che le verifiche si sono svolte seguendo le regole previste. La moviola ha fornito un quadro chiaro delle azioni controverse e delle decisioni prese dai giudici di gara.
di Luca Fioretti Juve Fiorentina, la moviola di Cesari: «Giusto annullare i gol di Vlahovic e McKennie». Le sue dichiarazioni negli studi di Mediaset dopo il match. Intervenuto a Mediaset Graziano Cesari ha analizzato gli episodi da moviola della sfida tra Juve e Fiorentina, soffermandosi in particolare sui gol annullati a McKennie e Vlahovic. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GOL ANNULLATO MCKENNIE – « Semplicemente McKennie non poteva prendere posizione davanti a Gosens, quindi lo ha spinto alla schiena mentre il difensore cerca di prendere il pallone. Inevitabile fischiare punizione, si vede un braccio che si allarga vero l’avversario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contatto tra VLAHOVIC e PABLO MARÍ: la moviola di Fiorentina-Juventus | Serie A Enilive | DAZN
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