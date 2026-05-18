Juve Fiorentina la moviola di Cesari | Giusto annullare il gol a McKennie su quello di Vlahovic il Var ha agito perfettamente

Durante la partita tra Juventus e Fiorentina, l’ex arbitro Cesari ha analizzato le decisioni prese dal VAR. Secondo lui, è stato corretto annullare il gol di McKennie, mentre sul tentativo di Vlahovic il intervento del video assistant referee è stato preciso. Cesari ha spiegato i motivi delle sue valutazioni, confermando che le verifiche si sono svolte seguendo le regole previste. La moviola ha fornito un quadro chiaro delle azioni controverse e delle decisioni prese dai giudici di gara.

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