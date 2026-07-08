Arezzo | un arresto per la truffa dei finti carabinieri

Un uomo è stato arrestato ad Arezzo con l’accusa di aver messo in atto la truffa dei “finti carabinieri”. La tecnica consisteva nel contattare telefonicamente anziani, spacciandosi per ufficiali e sostenendo di dover risolvere un problema legato a un reato o a un parente. L’arresto è stato effettuato nel quadro di indagini che hanno portato alla cattura dell’indagato.

Arezzo, 8 luglio 2026 – La tecnica è sempre la stessa: il finto appartenente alle Forze dell’Ordine che telefona alle persone anziane e si propone quale risolutore di un fantomatico problema spesso connesso con la commissione di un reato con l’utilizzo di beni o compiuto da un parente. Questa volta il “finto carabiniere”, originario della provincia di Napoli, si è presentato a casa di una 62enne, residente ad Arezzo, comunicandole che l’autovettura del suo defunto padre era stata utilizzata per perpetrare una rapina e che si sarebbe reso necessario confrontare l’oro posseduto dalla donna con quello oggetto di rapina, al fine di scagionarla da qualunque responsabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Arezzo, anziana truffata da finti carabinieri: due arresti

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