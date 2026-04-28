A Poppi, due persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sulla truffa dei “finti carabinieri”. La tecnica utilizzata prevedeva telefonate a persone anziane da parte di individui che si spacciavano per militari, chiedendo oro, preziosi e denaro in cambio di lauti “rimedii” a presunti problemi legali. Le autorità hanno identificato i sospetti e proceduto agli arresti.

Arezzo, 28 aprile 2026 – . La tecnica è sempre la stessa: il finto Carabiniere che telefona alle persone anziane e si propone quale risolutore di un fantomatico problema legale, in cambio di oro, preziosi e contanti. Questa volta i due “finti carabinieri”, originari della provincia di Bari, hanno telefonato a una 68enne, residente a Poppi, comunicandole che la targa dell’autovettura del suo convivente era stata montata su un’autovettura utilizzata per perpetrare una rapina ad Arezzo. Il finto carabiniere si sarebbe presentato di lì a poco per ritirare i beni che sarebbero serviti a scongiurare più gravi conseguenze legali al convivente della donna, il quale, nel frattempo, avrebbe dovuto raggiungere in auto Arezzo e presentarsi dai Carabinieri del Comando Provinciale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poppi: due arresti per la truffa dei “finti carabinieri”

Barletta – Truffa ai danni di un’anziana, presi due finti carabinieri

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