Lunedì, una donna di sessant'anni è stata vittima di una truffa a Bolzano. Due uomini che si sono presentati come carabinieri sono entrati in casa e hanno convinto la vittima a consegnare circa 8.000 euro e alcuni gioielli. Dopo aver lasciato l’abitazione, la donna si è accorta del furto e ha allertato le forze dell’ordine. Gli investigatori stanno cercando di identificare i responsabili.

? Cosa sapere Bolzano, truffa dei finti carabinieri sottrae 8mila euro e gioielli a una sessantenne lunedì.. Le autorità indagano sul furto mentre cresce la tensione per la sicurezza urbana locale.. Lunedì pomeriggio a Bolzano una donna di 60 anni ha subito un furto ai danni della sua cassaforte dopo essere stata ingannata da individui che si sono presentati come membri dell’Arma, perdendo gioielli, oggetti preziosi e 8mila euro in contanti. Il raggiro, avvenuto nella città altoatesina, ha la vittima spogliata dei propri beni più cari attraverso il classico schema del finto carabiniere. I malviventi sono riusciti a sottrarre non solo una considerevole quantità di metalli preziosi e oggetti di valore, ma anche una somma liquida pari a 8mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, truffa dei finti carabinieri: svuotata la cassaforte

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