di Angela Baldi Mezzo iconico immortalato per sempre nel film ’Vacanze Romane’, alla Vespa Piaggio è dedicato non solo il 25° raduno internazionale VespArezzo, ma anche un intero Festival. Tre giorni di eventi che dal 1 al 3 maggio avranno lo scopo di festeggiare il trentesimo anniversario del Vespa Club Arezzo. La tre giorni si svolgerà al parco del Prato con vespisti dall’Italia e dall’estero, e un calendario ricco di iniziative aperte a tutti tra musica, mostre, sapori e intrattenimento. Obiettivo, ribadire lo stretto legame tra il club fondato nel 1996 e la città, celebrando una lunga storia fatta di appartenenza, aggregazione, scoperta del territorio e passione per questo iconico mezzo di trasporto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vespa, che passione. Il festival di Arezzo celebra un’icona

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