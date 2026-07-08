arezzo casa assume via al concorso

Notizia in breve

Arezzo Casa ha aperto le candidature per un ruolo di quadro amministrativo-contabile. La selezione riguarda un contratto a tempo pieno e indeterminato. La società partecipata ha avviato il processo di assunzione, invitando i candidati interessati a presentare domanda. Il bando è rivolto a professionisti con esperienza nel settore amministrativo e contabile. La procedura di selezione è già in corso, con scadenza ancora da comunicare.