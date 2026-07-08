Arezzo Casa assume Via al concorso
Arezzo Casa ha aperto le candidature per un ruolo di quadro amministrativo-contabile. La selezione riguarda un contratto a tempo pieno e indeterminato. La società partecipata ha avviato il processo di assunzione, invitando i candidati interessati a presentare domanda. Il bando è rivolto a professionisti con esperienza nel settore amministrativo e contabile. La procedura di selezione è già in corso, con scadenza ancora da comunicare.
Arezzo Casa assume un quadro amministrativo-contabile: al via la selezione per un contratto a tempo pieno e indeterminato. La società partecipata dei Comuni della Provincia di Arezzo che si occupa della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ha aperto le procedure per l’assunzione di una nuova figura professionale che entrerà a far parte del proprio organico con un inquadramento al livello Q1 del Ccnl di Federcasa. La risorsa individuata sarà chiamata a ricoprire il ruolo di responsabile dell’Area amministrazione-contabilità, coordinando le attività amministrative, contabili e fiscali dell’ente. Tra le principali mansioni... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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