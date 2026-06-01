Città Metropolitana assume | concorso per 18 posti a tempo indeterminato e quanto si guadagna
La Città Metropolitana di Milano ha aperto un concorso pubblico per 18 posti di lavoro a tempo indeterminato. La selezione si svolgerà tramite prove scritte e orali, e riguarda assunzioni a tempo pieno. Le posizioni sono rivolte a candidati con diversi livelli di istruzione. Lo stipendio previsto varia in base alla categoria e all’area di assegnazione, ma non sono stati specificati dettagli salariali nel bando. La scadenza per presentare le domande è stata comunicata e il concorso è aperto a tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti.
Nuove opportunità di impiego pubblico alle porte di Milano. Città metropolitana ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, mirato alla copertura di 18 posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato. La selezione è finalizzata all'assunzione di figure professionali nel ruolo di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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