Città Metropolitana assume | concorso per 18 posti a tempo indeterminato e quanto si guadagna

Notizia in breve

La Città Metropolitana di Milano ha aperto un concorso pubblico per 18 posti di lavoro a tempo indeterminato. La selezione si svolgerà tramite prove scritte e orali, e riguarda assunzioni a tempo pieno. Le posizioni sono rivolte a candidati con diversi livelli di istruzione. Lo stipendio previsto varia in base alla categoria e all’area di assegnazione, ma non sono stati specificati dettagli salariali nel bando. La scadenza per presentare le domande è stata comunicata e il concorso è aperto a tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti.