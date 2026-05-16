Il Comune di Verbania assume | al via il concorso per un nuovo agronomo come candidarsi
Il Comune di Verbania ha avviato un concorso pubblico per l’assunzione di un agronomo. La posizione prevede un contratto a tempo indeterminato e un orario di lavoro di 18 ore settimanali. La selezione mira a trovare un tecnico specializzato incaricato della gestione del verde e delle infrastrutture cittadine. Chi desidera partecipare può consultare i bandi e le modalità di candidatura sul sito ufficiale del Comune. La procedura di selezione è aperta a candidati che soddisfano determinati requisiti.
Un nuovo tecnico specializzato per gestire il verde e le infrastrutture cittadine. Il Comune di Verbania ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione di un agronomo con un contratto a tempo indeterminato e part-time da 18 ore settimanali.Il profilo ricercatoLa figura selezionata sarà. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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