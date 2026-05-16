Il Comune di Verbania assume | al via il concorso per un nuovo agronomo come candidarsi

Il Comune di Verbania ha avviato un concorso pubblico per l’assunzione di un agronomo. La posizione prevede un contratto a tempo indeterminato e un orario di lavoro di 18 ore settimanali. La selezione mira a trovare un tecnico specializzato incaricato della gestione del verde e delle infrastrutture cittadine. Chi desidera partecipare può consultare i bandi e le modalità di candidatura sul sito ufficiale del Comune. La procedura di selezione è aperta a candidati che soddisfano determinati requisiti.

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