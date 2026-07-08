L’arcivescovo di Rabat si è autosospeso dopo che cinque donne lo hanno accusato di comportamenti sessuali inappropriati. In un comunicato, il cardinale ha annunciato il ritiro temporaneo dalle attività pastorali. La Chiesa ha avviato un’indagine preliminare sul caso. La vicenda riguarda accuse di condotte inappropriate rivolte a Cristobal Lopez Romero, che si trova ora lontano dalle funzioni ufficiali mentre si svolgono le verifiche.

In un comunicato il cardinale annuncia il ritiro temporaneo dall’attività pastorale. Nel frattempo la Chiesa ha avviato un’indagine preliminare sul caso L’arcivescovo di Rabat,Cristobal Lopez Romero, è stato accusato da alcune donne adulte di “comportamenti inappropriati”. Per questo ha annunciato il proprioritiro temporaneo dall’attività pastorale. Nel frattempo la Chiesa ha avviatoun’indagine preliminaresul caso. A diramare la notizia dell’avvio dell’inchiesta ecclesiastica la stessa arcidiocesi di Rabat, tramite un comunicato, ripreso anche da Vatican News. Nel quale l’arcivescovo annunciala sospensione della propria partecipazione alle celebrazioni pubblicheper non interferire con gli accertamenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Arcivescovo di Rabat si autosospende: cinque donne lo accusano di ‘condotte sessuali inappropriate’

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