Diocesi di Modena e Carpi l' arcivescovo Castellucci nomina i cinque vicari territoriali

L'arcivescovo di Modena e Carpi ha annunciato i nomi dei cinque vicari territoriali incaricati di seguire le diverse zone della diocesi. Le nomine sono state rese note con un comunicato ufficiale e sono operative da subito. I nuovi vicari avranno il compito di coordinare le attività pastorali e di rappresentare l’arcivescovo nelle rispettive aree. La diocesi ha comunicato anche i nomi specifici assegnati a ciascun vicario.

L'arcivescovo Erio Castellucci ha ufficialmente provveduto alla nomina dei nuovi vicari territoriali. Le designazioni sono state decise sulla base dei risultati emersi dalle votazioni che si sono regolarmente tenute nel corso delle scorse settimane. L'intera procedura è servita a individuare le. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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