Battute sessuali allusioni e proposte inappropriate | c' è un prof nella bufera

Un professore dell'Università di Brescia è al centro di un caso di polemiche dopo che studenti e studentesse hanno inviato lettere anonime all’ateneo, denunciando battute, allusioni e proposte di natura sessuale inappropriate. Le lettere riferiscono di comportamenti ritenuti sessisti e molestatori da parte del docente. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito all’interno dell’ateneo, senza che siano ancora state rese pubbliche ulteriori decisioni ufficiali.

Sta facendo parecchio discutere il caso del professore della facoltà di Ingegneria, in forza all'Università di Brescia, finito nell'occhio del ciclone a seguito delle lettere anonime inviate in ateneo da studenti e studentesse nelle quali si riferisce di presunti atteggiamenti sessisti, molestie. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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