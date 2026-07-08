Archeologia, in Perù riemerge la civiltà Caral

Notizia in breve

Una scoperta archeologica in Perù ha portato alla luce resti di una civiltà antica, considerata la prima delle Americhe. Si tratta di strutture e reperti risalenti a migliaia di anni fa, che testimoniano la presenza di questa cultura precolombiana. Gli scavi sono ancora in corso e si concentrano su un sito che si pensa abbia avuto un ruolo centrale nel suo periodo di massimo splendore.