Archeologia in Perù riemerge la civiltà Caral

Da tv2000.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scoperta archeologica in Perù ha portato alla luce resti di una civiltà antica, considerata la prima delle Americhe. Si tratta di strutture e reperti risalenti a migliaia di anni fa, che testimoniano la presenza di questa cultura precolombiana. Gli scavi sono ancora in corso e si concentrano su un sito che si pensa abbia avuto un ruolo centrale nel suo periodo di massimo splendore.

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In Perù una nuova scoperta archeologica riporta alla luce i segni di una antica civiltà, la prima delle Americhe. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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