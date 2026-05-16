La guerra asimmetrica tra jihadismo e civiltà rappresenta una delle sfide più complesse degli ultimi anni. Da una parte, gruppi armati che utilizzano metodi violenti e attacchi terroristici, dall’altra, paesi e comunità che cercano di proteggere i propri cittadini e valori. Le operazioni militari e le strategie di contrasto si sono susseguite senza una soluzione definitiva. La situazione si evolve continuamente, con attacchi, operazioni di intelligence e misure di sicurezza adottate in diverse parti del mondo.

Chi considera come il fattore più pericoloso nell’attuale scenario internazionale sia, per la sua dimensione omicida -apocalittica, il regime degli ayatollah iraniano, si interroga ogni giorno sul perché gli Stati Uniti non facciano una mossa più audace per mettere con le spalle al muro i pasdaran e le altre congreghe di assassini che circolano a Teheran. Perché non si possa mandare una squadra di marine e di tecnici a sequestrare l’uranio arricchito a Isfahan? E, se è troppo difficile questa operazione, perché non si riesca a inviare almeno un po’ di truppe a occupare l’isola di Kharg cuore della produzione petrolifera dell’ex Persia? Il. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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