aquatica e coopernuoto protagoniste

Notizia in breve

Domenica scorsa si è svolta la prima tappa del 16° Trofeo Uisp Romagna Acque libere nelle acque davanti al “Diamanti Beach Village” di Cesenatico. La competizione ha visto protagoniste le società Aquatica e Coopernuoto. Non sono stati comunicati i risultati delle gare o il numero di partecipanti. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha coinvolto nuotatori di diverse categorie.