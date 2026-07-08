Aquatica e Coopernuoto protagoniste
Domenica scorsa si è svolta la prima tappa del 16° Trofeo Uisp Romagna Acque libere nelle acque davanti al “Diamanti Beach Village” di Cesenatico. La competizione ha visto protagoniste le società Aquatica e Coopernuoto. Non sono stati comunicati i risultati delle gare o il numero di partecipanti. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha coinvolto nuotatori di diverse categorie.
Domenica scorsa nelle acque antistanti il “Diamanti Beach Village” di Cesenatico si è disputata la prima tappa del 16* Trofeo Uisp Romagna Acque libere. Mare poco mosso con temperature gradevoli e cielo sereno hanno favorito la buona riuscita della manifestazione alla quale erano presenti i giovani atleti di Aquatica Ravenna e Coopernuoto. In particolare per Aquatica, nella distanza di 800 metri, Marina Casadei è arrivata prima nella categoria Esordienti B. Per la distanza dei 2,6 km, tra gli Esordienti A medaglia d’oro a Gioia Heger e Mattia Casadei oltre al terzo posto di Gismondi Tommaso, mentre alla Coopernuoto, medaglia d’argento a Ginevra Lombardi nella categoria Ragazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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