La Coopernuoto brilla ai Tricolori

Notizia in breve

Lo scorso fine settimana allo Stadio del Nuoto di Riccione si sono svolti i campionati italiani di salvamento, con Coopernuoto che si è distinta come protagonista. La società ha partecipato con numerosi atleti, ottenendo risultati significativi nelle varie discipline in programma. Le competizioni hanno visto la presenza di diverse squadre provenienti da tutta Italia, con un'attenzione particolare alle prove di salvamento e soccorso in acqua. I dettagli sui piazzamenti e sulle medaglie non sono stati ancora comunicati.