La Coopernuoto brilla ai Tricolori
Lo scorso fine settimana allo Stadio del Nuoto di Riccione si sono svolti i campionati italiani di salvamento, con Coopernuoto che si è distinta come protagonista. La società ha partecipato con numerosi atleti, ottenendo risultati significativi nelle varie discipline in programma. Le competizioni hanno visto la presenza di diverse squadre provenienti da tutta Italia, con un'attenzione particolare alle prove di salvamento e soccorso in acqua. I dettagli sui piazzamenti e sulle medaglie non sono stati ancora comunicati.
Coopernuoto protagonista ai campionati italiani di salvamento andati in scena lo scorso fine settimana allo Stadio del Nuoto di Riccione. Una spedizione da incorniciare, capace di brillare sia con la straordinaria compagine Master, sia attraverso i promettenti segnali arrivati dal settore giovanile, a conferma della bontà del lavoro svolto quotidianamente dalla società della Bassa. La copertina è appannaggio di Alberto Scolari, campione italiano nei 50 manichino con tanto di nuovo record nazionale di categoria. Scolari ha poi concesso il bis dominando i 100 ostacoli: per lui un altro titolo tricolore in bacheca e un record italiano demolito di ben cinque secondi rispetto al limite da lui stesso fissato un anno fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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