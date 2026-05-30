Pallanuoto La Coopernuoto saluta i propri tifosi
La Coopernuoto ha annunciato la fine della stagione e ringrazia i tifosi per il sostegno. La squadra non parteciperà alle competizioni in programma nelle prossime settimane. La decisione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali della società. Nessun dettaglio sui motivi della scelta, né indicazioni su eventuali riprese future o interventi tecnici. La squadra si congeda con un messaggio di saluto ai supporter.
Dopo il gran sospiro di sollievo, tirato nello scorso weekend dalla pallanuoto maschile modenese per la salvezza conquistata dal Penta Modena nella bella dei playout di serie B maschile, la waterpolo nostrana gioca gli ultimi scampoli di stagione, con i tornei ormai vicini alla fine: in serie C la Coopernuoto Carpi saluta i propri tifosi questa sera alle 20 alla piscina Campedelli, ricevendo un Riccione ormai retrocesso, provando con una vittoria, a riagguantare quel terzo posto finale sfuggito a causa delle due sconfitte subite nelle ultime tre gare. Programma intenso anche nel campionato di Promozione regionale, che sarà in acqua ancora... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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