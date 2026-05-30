pallanuoto la coopernuoto saluta i propri tifosi

Notizia in breve

La Coopernuoto ha annunciato la fine della stagione e ringrazia i tifosi per il sostegno. La squadra non parteciperà alle competizioni in programma nelle prossime settimane. La decisione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali della società. Nessun dettaglio sui motivi della scelta, né indicazioni su eventuali riprese future o interventi tecnici. La squadra si congeda con un messaggio di saluto ai supporter.