Torna ' Granarolo Effimero' l' anteprima dell' Arena delle balle di paglia
Torna per il secondo anno consecutivo “Granarolo Effimero”, un evento che anticipa l’Arena delle Balle di Paglia di Cotignola. Si tratta di un’anteprima che si svolge nella pianura, collegata alla tradizionale manifestazione. La manifestazione si tiene nella località di Granarolo.
Torna, per il secondo anno consecutivo, “Granarolo Effimero”, l’anteprima di pianura dell’Arena delle Balle di Paglia di Cotignola. Da venerdì 5 a domenica 7 giugno la frazione faentina ospiterà un calendario di appuntamenti che andranno dai murales al teatro di strada per passare dagli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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