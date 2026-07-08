La XXII edizione di Approdi d’autore si è svolta nella chiesa del Soccorso a Forio d’Ischia. Sono stati consegnati premi e menzioni di merito agli autori pubblicati dalla casa editrice Grausedizioni. La cerimonia ha visto la partecipazione di scrittori e pubblico, senza ulteriori dettagli sugli interventi o premi specifici.

La ventiduesima edizione di Approdi d'autore è andata in scena nella suggestiva cornice della chiesa del Soccorso di Forio d'Ischia. Assegnati i premi speciali e le menzioni di merito agli scrittori della casa editrice Grausedizioni. Tra gli ospiti della serata, le istituzioni locali e i destinatari del prestigioso premio, tra questi anche il giornalista Filippo Roma e il senatore Antonio Razzi. Non sono mancate letture e momenti artistici ispirati al tema del femminicidio, focus di questa edizione dell'evento culturale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Forio d'Ischia, Approdi d'autore: di scena la XXII edizione del premio letterario

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