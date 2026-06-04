La XXII edizione del Premio Malafemmena si è svolta al Teatro Bolivar, con grande affluenza. Tra i premiati, un attore noto per il suo lavoro nel cinema e teatro. L'evento è dedicato a Totò e riconosciuto ufficialmente dalla famiglia De Curtis. La cerimonia ha visto la consegna di riconoscimenti a figure del mondo dello spettacolo. Il premio si conferma come appuntamento annuale importante nel panorama culturale.

L’evento si è tenuto al Teatro Bolivar: l’unico riconoscimento dedicato al grande Totò riconosciuto dalla famiglia De Curtis. La serata, condotta magistralmente dalla giornalista Barbara Carere e dallo speaker di Radio Kiss Italia, Max Giannini, si è distinta per eleganza e intensità emotiva. Barbara Carere, elegantissima in abito lungo color prugna, ha guidato il pubblico nel ricordo del “Principe della risata” tra musica, premi e interventi di ospiti di rilievo. Ad aprire l’edizione la performance di Vincenzo Viscardi, che ha interpretato Malafemmena accompagnato al piano da Giada De Chiara, regalando subito brividi alla platea. Tra i... 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Premio Malafemmena, grande successo per la XXII edizione: tra i premiati Francesco Da Vinci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Premio "Mamme...Donne", grande successo per la terza edizioneLa terza edizione del Premio Nazionale “MAMME … DONNE” si è svolta a Calvanico, con la cerimonia di consegna nella cornice dell’Arena della Villa...

Malafemmena 2026, i fratelli Sarno premiati tra le eccellenze campaneDurante la 22ª edizione del Premio Malafemmena 2026 sono stati premiati i fratelli Sarno, gestori del Lido Marina Meraki.

Temi più discussi: Web Tv Comune di Napoli – Premio Malafemmena, al teatro Bolivar il premio dedicato a Totò; Premio Malafemmena al Teatro Bolivar; Premio Malafemmena, al Bolivar la XXII edizione; Napoli, al Premio Malafemmena 2026 arriva l'impegno civile di Rosa Criscuolo.

Cinema. Luigi Zeno ha ricevuto il Premio Malafemmena 2026: riconoscimento a un talento italiano tra cinema, televisione e impegno sociale positanonews.it/2026/05/cinema… #Cinema #LuigiZeno #PremioMalafemmena #Televisione #ImpegnoSociale x.com

Premio Malafemmena 2026 a Luigi Zeno: riconoscimento a un talento italiano tra cinema, televisione e impegno socialeNapoli, 26 Maggio – L'attore e talento italiano Luigi Zeno ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nell'ambito della 22ª edizione del Premio Malafemmena, ... sciscianonotizie.it

Premio Malafemmena, al Bolivar la XXII edizioneAd artisti, sportivi e medici il riconoscimento dedicato al grande Totò, unico ufficialmente riconosciuto dalla famiglia De Curtis ... rainews.it