Le iscrizioni agli eventi del programma scientifico di Didacta Italia – Edizione Abruzzo sono state aperte. La manifestazione si terrà dal 21 al 23 ottobre nel Quartiere Fieristico di Lanciano, in provincia di Chieti.

Sono aperte le iscrizioni agli eventi del programma scientifico di DIDACTA ITALIA – Edizione Abruzzo, spin-off dell’edizione nazionale, in programma dal 21 al 23 ottobre nel Quartiere Fieristico di Lanciano Fiera (Chieti). Con l’edizione abruzzese, Didacta Italia, il più importante appuntamento dedicato alla formazione e all’innovazione didattica, raggiunge il traguardo della sua quattordicesima edizione. In uno spazio di 15.000 metri quadrati distribuiti su sei . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aperte le iscrizioni alla tredicesima edizione di Praxis - Scuola di FilosofiaSono aperte le iscrizioni per la tredicesima edizione di Praxis, la scuola di filosofia che si svolgerà dal 23 al 25 luglio a Forlì.

Rally Valli Ossolane, aperte le iscrizioni: il programma e le prove speciali dell'edizione 62Sono state aperte le iscrizioni per la 62ª edizione del Rally Valli Ossolane, in programma il 13 e 14 giugno.

Temi più discussi: Aperte le iscrizioni agli eventi formativi di DIDACTA ITALIA – Edizione Abruzzo; Aperte le iscrizioni a Didacta Italia-Edizione Abruzzo: 90 eventi tra workshop e seminari del programma scientifico a Lanciano; Aperte le iscrizioni alla fiera Didacta di Lanciano; Pescara, al via le iscrizioni alla refezione scolastica.

Sono aperte le iscrizioni agli eventi del programma scientifico di DIDACTA ITALIA – Edizione Abruzzo, in programma dal 21 al 23 ottobre nel Quartiere Fieristico di Lanciano Fiera (CH). Acquista il tuo biglietto e prenota gli eventi direttamente dal sito: fieradida x.com

Didacta Italia Abruzzo, aperte le iscrizioni: 90 eventi formativi a Lanciano dal 21 al 23 ottobreSono aperte le iscrizioni al programma scientifico di Didacta Italia – Edizione Abruzzo, in programma dal 21 al 23 ottobre nel Quartiere Fieristico di Lanciano Fiera (Chieti). Con questa edizione, la ... tecnicadellascuola.it

Aperte le iscrizioni alla fiera Didacta di Lanciano90 eventi fra workshop e seminari del programma scientifico a ottobre 2026 nel quartiere fieristico di Lanciano Fiera ... chietitoday.it