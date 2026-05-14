Rally Valli Ossolane aperte le iscrizioni | il programma e le prove speciali dell' edizione 62

Sono state aperte le iscrizioni per la 62ª edizione del Rally Valli Ossolane, in programma il 13 e 14 giugno. La gara, organizzata dal New Turbomark Rally Team, si svolgerà in due giornate e sarà il secondo evento del Campionato Italiano Rally Challenger di questa stagione. L'edizione prevede diverse prove speciali che attraversano le strade della zona.

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Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la sessantaduesima edizione del Rally Valli Ossolane. La competizione, organizzata dal New Turbomark Rally Team, si svolgerà sabato 13 e domenica 14 giugno e rappresenterà il secondo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Rally Challenger. Le.🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rally del Bardolino 2026: aperte le iscrizioni all'attesa sfida sul Lago di GardaLa gara inaugura la Coppa Rally di Zona 4 e il Trofeo Rally ACI Vicenza con un percorso rinnovato di nove prove speciali su due tappe, affiancato dal... Podismo: aperte le iscrizioni alla 45° edizione della 'Strapazzata'Sabato 25 aprile Pisa ospiterà la 45° edizione della ‘Strapazzata’, la tradizionale corsa-camminata ludico motoria cittadina, tornata lo scorso anno... Temi più discussi: Il Rally Valli Ossolane lancia la sfida nel Campionato Italiano Rally Challenger; BAVENO - DOMODOSSOLA - 62° Rally Valli Ossolane; Valli Ossolane: la novità è il Campionato Italiano Rally Challenger; cartina-prove-speciali-rally-valli-ossolane-2026-giugno. Verso il 62mo Valli Ossolane, prova del campionato italiano Rally challenger dlvr.it/TSM4bR x.com Rally Valli Ossolane, aperte le iscrizioni: il programma e le prove speciali dell'edizione 62Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la sessantaduesima edizione del Rally Valli Ossolane. La competizione, organizzata dal New Turbomark Rally Team, si svolgerà sabato 13 e domenica 14 giugno ... novaratoday.it Rally Valli Ossolane: adrenalina, passione e tifo alla partenza da BavenoL’unico che ha deciso di osare è stato Simone Miele, che ha scelto le gomme intermedie, ovvero mescola morbida ma intagliate con scanalature per far uscire l’acqua. Un azzardo che lui stesso confessa ... lastampa.it