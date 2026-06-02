Aperte le iscrizioni alla tredicesima edizione di Praxis - Scuola di Filosofia

Notizia in breve

Sono aperte le iscrizioni per la tredicesima edizione di Praxis, la scuola di filosofia che si svolgerà dal 23 al 25 luglio a Forlì. L’evento si terrà presso l’aula 12 del Teaching Hub del Campus di Forlì, in viale Corridoni 20. La manifestazione prevede corsi estivi dedicati al tema “Pensiero: Macchina”. Durante i tre giorni, la città ospiterà studenti e docenti per approfondire argomenti legati alla filosofia e alla tecnologia.