Aperte le iscrizioni alla tredicesima edizione di Praxis - Scuola di Filosofia
Sono aperte le iscrizioni per la tredicesima edizione di Praxis, la scuola di filosofia che si svolgerà dal 23 al 25 luglio a Forlì. L’evento si terrà presso l’aula 12 del Teaching Hub del Campus di Forlì, in viale Corridoni 20. La manifestazione prevede corsi estivi dedicati al tema “Pensiero: Macchina”. Durante i tre giorni, la città ospiterà studenti e docenti per approfondire argomenti legati alla filosofia e alla tecnologia.
Dal 23 al 25 luglio Forlì diventa per tre giorni la città della filosofia, ospitando (presso l’aula 12 del Teaching Hub, Campus di Forlì, in viale Corridoni 20) i corsi estivi della Scuola di filosofia Praxis, che giunge alla sua tredicesima edizione, dal titolo “Pensiero:Macchina”.Nell’edizione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Segui gli aggiornamenti su Scuola.
What s Gluing On Collage Events for January 2026
Notizie e thread social correlati
Praxis, via alle iscrizioni. Torna la scuola di filosofiaDal 23 al 25 luglio, Forlì ospiterà la riapertura della scuola di filosofia Praxis, con le iscrizioni già aperte.
Aperte le iscrizioni alla scuola di formazione politica del Pd ToscanaSono state aperte le iscrizioni per la terza edizione della scuola di formazione politica organizzata dal Partito Democratico in Toscana.
Temi più discussi: Aperte le iscrizioni alla tredicesima edizione di Praxis - Scuola di Filosofia; Praxis, via alle iscrizioni. Torna la scuola di filosofia; Ripensare la filosofia. Le nuove Indicazioni nazionali per i licei spiegate da chi le ha scritte; Nuova classe A-12: accesso anche con Filosofia LM-78 e altre lauree, possibilità di integrare i CFU mancanti con MasterMnemosine.it.
Sono aperte le iscrizioni alla del - - ? La filosofia di HOME|Philosophy Academy n facebook
Il 28 maggio, alle ore 14.30, presso la sede dell’Università LUMSA di via Pompeo Magno 28 a Roma, si terrà il convegno di studi La Filosofia dell’educazione di Jacques Maritain, realizzato in collaborazione con l’Istituto Jacques Maritain di Trieste. L’iniziativ x.com
Cercando approcci tecnologico-meccanico-scientifici alla filosofia/aestetica reddit
Aperte le iscrizioni alla scuola di formazione all'impegno pubblico CivitasSono aperte le iscrizioni al terzo anno della scuola di formazione all’impegno pubblico Civitas di Pordenone, ospitata nella Casa dello Studente Antonio Zanussi. Comunità in divenire: cantieri di ... rainews.it
Scuola, dal 13 gennaio al 14 febbraio aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027: come funzionaSaranno aperte a partire dal prossimo 13 gennaio fino al 14 febbraio le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027: come funziona, le indicazioni del MIM. Il Ministero ... fanpage.it