La settima edizione di ‘Trame d’Argento’ si è conclusa, coinvolgendo 26 famiglie con aiuti dedicati agli anziani. L’iniziativa, promossa dall’Unione delle Terre d’Argine in collaborazione con una fondazione bancaria, si è concentrata su interventi di assistenza socio-assistenziale. La manifestazione si è svolta nel corso dell’anno, con l’obiettivo di sostenere le persone più anziane attraverso vari interventi e supporti.

Si è conclusa la VII edizione di ‘Trame d’Argento’, l’iniziativa socio-assistenziale promossa dall’ Unione delle Terre d’Argine in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Il progetto negli anni si è consolidato come un pilastro del welfare locale, offrendo un concreto sollievo economico alle famiglie di Carpi, Soliera e Novi che si occupano di anziani non autosufficienti. Il contributo è destinato in particolare ai nuclei inseriti nelle graduatorie distrettuali per le Case Residenza per Anziani, ma che, in attesa di un posto, devono ricorrere a strutture private, sostenendo costi spesso rilevanti. L’istruttoria dell’edizione 2026 ha confermato l’efficacia del servizio: su 27 domande presentate, 26 sono risultate pienamente ammissibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anziani, aiuti per 26 famiglie. Si chiude ’Trame d’argento’

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