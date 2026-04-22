In un contesto di sostegno economico, il sindaco ha annunciato la chiusura dei bandi destinati alle imprese, invitando le aziende a ricorrere al credito per accedere ai fondi disponibili. La decisione ha suscitato reazioni tra le associazioni di categoria, che hanno evidenziato come questa scelta possa portare a un aumento dell’indebitamento delle imprese. Il Comune ha comunicato ufficialmente la fine delle procedure di accesso agli aiuti, senza prevedere ulteriori proroghe.

AIUTI A FAMIGLIE E AZIENDE, CERA: “DECARO CHIUDE I BANDI PER LE IMPRESE MA LE INVITA A INDEBITARSI. E SUL SOCIALE VENDE 90 PRESTITI COME UNA SVOLTA” “Questa Regione è arrivata al paradosso: blocca gli avvisi pubblici per finanziare chi vuole investire, crescere e creare lavoro e poi prova a raccontare come sostegno alle imprese un provvedimento che le accompagna verso altro debito. Tradotto: Decaro chiude i bandi per le aziende ma le invita a indebitarsi", così il consigliere regionale e vicecommissario della Lega Puglia Napoleone Cera commenta i recenti provvedimenti della giunta regionale a proposito di sostegno a famiglie e imprese. “Il...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Aiuti a famiglie e aziende, Cera: “Decaro chiude i bandi per le imprese, ma le invita a indebitarsi”

Notizie correlate

Contributi alle imprese, Decaro spiega le ragioni della sospensione di alcuni bandiCdp, Pia e Minipia sono gli strumenti per i quali la giunta regionale ha deciso di non accettare ulteriori istanze.

Decreto bollette, doppio bonus luce e gas per le famiglie e aiuti alle imprese: le misureIl Consiglio dei ministri del 18 febbraio ha approvato il decreto legge per le misure urgenti sulla riduzione del costo dell'energia elettrica e...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Aiuti a famiglie e aziende, Cera: Decaro chiude i bandi per le imprese ma le invita a indebitarsi. E sul sociale vende 90 prestiti come una svolta; Bonus famiglie 2026: la guida completa agli aiuti (e ai requisiti che fanno davvero la differenza); BONUS IN PUGLIA 2026: TUTTI GLI AIUTI PER FAMIGLIE TRA AFFITTO, BOLLETTE E FIGLI; Energia: più tasse per i produttori, aiuti a famiglie e Pmi.

In arrivo voucher per aiuti a famiglieLa Regione li introdurrà dall'estate in via sperimentale sulla base dell'Isee per favorire la conciliazione con il lavoro ... rainews.it

Aiuti a famiglie e imprese, ma selettivi. I consigli di BankitaliaL'avvertimento di Fabio Panetta e Paolo Angelini: con la crescita allo 0,4 per cento e l’impatto del conflitto in Iran su inflazione ed energia, servono interventi mirati e sostenibili per non mettere ... ilfoglio.it

CASALE MONFERRATO - Casale Monferrato vuole dare più aiuti possibile ai cittadini. - facebook.com facebook

Dove avete letto questa “profezia” Lasciate che vi aiuti: x.com