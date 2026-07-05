Anne Hathaway rende la dolce attesa sempre più glamour | a Londra sfila in bianco e ruffle

Anne Hathaway ha partecipato a un evento a Londra indossando un abito bianco con dettagli a ruffle, sottolineando il suo stile elegante anche durante la gravidanza. L’attrice, nota per aver portato la moda nel suo quotidiano, ha scelto un look raffinato per la sua presenza pubblica. La sua partecipazione si aggiunge alle apparizioni pubbliche in cui combina glamour e comodità, mantenendo il focus sulla sua condizione di futura mamma.

Ci sono attrici che attraversano la moda ed altre che la rendono parte integrante della quotidianità. Anne Hathaway lo ha capito da Il diavolo veste Prada. Da Andy Sachs timida a icona di stile assoluta, il salto è stato lungo un armadio di Prada e una lezione di Miranda Priestly. Oggi, a distanza di anni, Anne non deve più dimostrare niente. Il suo glamour parla da solo. E lo fa anche con il pancino. Penelope 2026 scende i gradini A Londra, uscendo dal Corinthia Hotel per il press tour di The Odyssey, il kolossal di Christopher Nolan dove Anne veste i panni di Penelope, Anne sfila in un abito che esalta il glamour della dolce attesa. Se Penelope, il personaggio da poco interpretato, attende il suo Ulisse, oggi Anne attende una nuova vita, e non smette di camminare sulle passerelle del mondo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Anne Hathaway: quando hai 43 anni ma sembri ancora una ventenne!

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