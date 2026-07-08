Un camion ha svoltato a destra e ha investito una bicicletta, provocando il decesso del ciclista. Il conducente del veicolo è stato iscritto nel registro degli indagati. La scena si è svolta in una zona trafficata, con testimoni che hanno riferito di aver visto il mezzo sterzare improvvisamente. La dinamica ricorda altri incidenti simili accaduti di recente, con vittime in bicicletta.

La dinamica è tristemente identica a quella di altri casi avvenuti nel recente passato, da quello di Veronica D’Incà in piazzale Loreto a quello di Cristina Scozia in via Sforza. Casi che all’epoca avevano portato la politica a interrogarsi sulla circolazione in città dei mezzi pesanti e che avevano spinto il Comune a varare il provvedimento che dal 2 ottobre 2023 impone il divieto d’ingresso in Area B e C nei giorni feriali ai mezzi pesanti non dotati di sensori per l’angolo cieco e di adesivi di segnalazione. La ciclista che pedala parallela al margine destro della carreggiata, accanto al marciapiedi. Il mezzo pesante che le si affianca a sinistra, con il conducente che non vede neppure la sagoma dalla cabina di guida. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ancora angolo cieco killer. Il camion sterza a destra e travolge la bicicletta. Indagato il conducente

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