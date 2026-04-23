Un incidente avvenuto il 18 aprile 2025 a Monza ha coinvolto un ciclista che è stato travolto e ucciso da un camion. L’indagine per omicidio colposo nei confronti del conducente del veicolo è stata successivamente archiviata. Secondo la procura, l’autista non ha responsabilità nell’incidente, che si sarebbe verificato perché il ciclista si trovava nell’angolo cieco del veicolo.

È stata archiviata l'indagine per omicidio colposo a carico del camionista che il 18 aprile 2025 a Monza ha travolto e ucciso Aristide Frascadore. Secondo la perizia, il 48enne non avrebbe potuto accorgersi della presenza del ciclista perché era finito in un angolo cieco.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Ciclista Aristide Frascadore morto trascinato da un tir: archiviata l’accusa di omicidio stradale; Ciclista trascinato e ucciso da un camion a Monza: L'autista non ha colpe, era nell'angolo cieco; Aristide Frascadore, il ciclista 91enne investito e ucciso da un camion: nessuna responsabilità dell'autista, era nell'angolo cieco; Travolto e trascinato dal Tir. I parenti dell’anziano ciclista dicono no all’archiviazione.

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