Camion travolge un bus fermo per guasto sulla Cassanese | conducente portato via in elicottero L' incidente

Un autobus fermo sulla strada a causa di un guasto è stato investito da un camion che sopraggiungeva a grande velocità. L’incidente si è verificato sulla strada statale e ha provocato il ferimento del conducente del bus, che è stato trasportato in elicottero in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un pullman fermo a bordo strada per un'avaria. Un tir che arriva spedito e lo travolge in pieno. Un impatto violentissimo che ha trasformato un guasto meccanico in una tragedia sfiorata. Nel primo pomeriggio di martedì, intorno alle ore 13, un grave incidente stradale ha paralizzato la Strada.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Incidente a Vignate, scontro tra un pullman e un camion lungo la Cassanese: cinque feritiVignate (Milano), 21 aprile 2026 – Paura, oggi verso le 13, lungo la Sp103 Cassanese all’altezza di Vignate, nel Milanese, per un incidente stradale. Incidente sulla statale 115, camion esce di strada: conducente in ospedalePaura lungo la strada statale 115 in direzione Porto Empedocle, nei pressi dell’Hotel dei Pini, dove un camion di grosse dimensioni è finito fuori...