Diretta gol Coppa Italia | la Lazio vince ai rigori contro l’Atalanta e va in finale! Motta eroe | para 4 rigori!

Da calcionews24.com 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, la Lazio ha conquistato la finale dopo aver battuto l’Atalanta ai rigori. La partita si è conclusa con un risultato in parità e si è deciso ai tiri dal dischetto, grazie alle parate di Motta che ha neutralizzato quattro rigori. La cronaca della sfida, con sintesi, tabellino e moviola, è stata seguita in diretta, offrendo aggiornamenti sui momenti salienti dell’incontro.

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FIORENTINA-COMO 1-3 | HIGHLIGHTS | OTTAVI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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