Durante il secondo fine settimana del Coachella, Justin Bieber ha interpretato una cover di “Cry Me a River” di Justin Timberlake, attirando l’attenzione di molti. In risposta, Timberlake ha pubblicato un messaggio di incoraggiamento sui social, esprimendo fierezza per l’esibizione del collega e invitandolo a sentirsi soddisfatto del risultato. La reazione di Timberlake è stata molto positiva e visibilmente sincera.

Da Justin, a Justin, per Justin. Justin Timberlake ha reagito molto positivamente alla cover di Cry Me a River eseguita dal suo collega e quasi omonimo Justin Bieber durante il suo set come headliner del secondo weekend del Coachella, lo scorso sabato. Su Instagram, l’ex *NSYNC ha condiviso un vecchio video di se stesso mentre è in compagnia della giovane popstar. “So che è stato un lungo percorso”, ha scritto nella didascalia del suo post. “E so che non è sempre stato facile. Sono orgoglioso di te, e dovresti esserlo anche tu. Ti mando tanto affetto, @lilbieber.”. C’è un precedente tra i due: Timberlake cercò di mettere sotto contratto Bieber prima che diventasse famoso, ma la popstar canadese e il suo manager Scooter Braun alla fine scelsero di collaborare con Usher.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Justin Timberlake si congratula con Justin Bieber per la cover di “Cry Me a River” di Justin Bieber al Coachella: «Sono orgoglioso di te, e dovresti esserlo anche tu»

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