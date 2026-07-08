Carlo Calenda ha commentato l’episodio di una festa privata tenutasi all’interno dell’Altare della Patria, prendendo atto delle denunce di Fratelli d’Italia. Ha definito inaccettabile l’uso del monumento come location per eventi privati. Le proteste sono arrivate dopo che si sono diffuse immagini e testimonianze di celebrazioni non autorizzate nel sito. La vicenda ha attirato l’attenzione sui limiti e le regole di utilizzo di un simbolo nazionale.

Anche Carlo Calenda si accorge, finalmente, dell’incredibile oltraggio all’Altare della Patria, che diventa un luogo per celebrare una festa privata. Le denunce di Fratelli d’Italia stanno sortendo effetto. Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera di FdI, era stato il primo a denunciare le feste di lusso in un luogo sacro. L’intervento di Calenda. “Consentire feste private sull’Altare della Patria e la tomba del Milite ignoto è un insulto alla nostra storia, alla Nazione e a coloro che sono morti per difenderla. Chiediamo immediatamente un intervento delle autorità nazionali e locali per far cessare questo sconcio”, dice il leader di Azione e senatore, Carlo Calenda. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Anche Calenda si accorge dell’insulto all’Altare della Patria dopo le denunce di Rampelli: “Inaccettabili le feste private”

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