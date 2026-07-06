Un rappresentante politico ha commentato le sponsorizzazioni di banchetti di lusso organizzati sulle terrazze dell’Altare della Patria, definendoli offensivi e chiedendo di valutare soluzioni meno provocatorie. La discussione nasce dopo che sui social sono state diffuse immagini di eventi esclusivi e ricevimenti aziendali nel sito, sollevando l’indignazione di molte persone. La questione riguarda il rispetto dell’area sacra e il modo in cui viene utilizzata per eventi di lusso.

L’ Altare della Patria non si tocca. Di fronte al proliferare di sponsorizzazioni social che promuovono banchetti e ricevimenti aziendali di lusso sulle terrazze del Vittoriano, scoppia il caso e si solleva la legittima indignazione di migliaia di cittadini. A farsi interprete di questo sentimento patriottico e di rispetto per la memoria nazionale è il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli (FdI), che è intervenuto direttamente per chiedere verifiche urgenti sulle concessioni rilasciate, a tutela di un luogo sacro che custodisce il sacrificio dei nostri soldati. «Ho parlato personalmente con la direttrice del Museo del... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Banchetti di lusso all’Altare della Patria? Rampelli non ci sta: valutare un versione meno offensiva dell’area sacra

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