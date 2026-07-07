A Roma, alcune persone hanno allestito tavolate con candele e cibo sulle terrazze dell'Altare della Patria, un monumento pubblico. Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati, ha denunciato che questa pratica offende la sacralità del sito. Secondo quanto riferito, si tratta di veri e propri banchetti con camerieri e cibo, organizzati in un'area di interesse pubblico, suscitando polemiche sulla tutela del monumento.

Tavolate imbandite, candele accese, camerieri, insomma un vero e proprio «ristorantino» con vista mozzafiato su Roma. Il problema, per Fabio Rampelli, vicepresidente FdI della Camera dei deputati e romano, è il luogo, pubblico, in cui si organizzano questi banchetti. «All'Altare della Patria - incalza con una denuncia social in cui posta le foto della tavolata elegante al Vittoriano -: ho parlato con la direttrice per una versione meno offensiva della sacralità dell'area». Rampelli spiega nel dettaglio il meccanismo che rende possibile organizzare questo genere di eventi: «Con la pubblicità emessa attraverso piattaforme social dalla nota società di catering lussuosi "Le Voilà Banqueting", è possibile organizzare banchetti ed eventi ricreativi e aziendali sulle terrazze dell’Altare della Patria. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Altare della Patria a Roma, banchetti sulle terrazze. La denuncia di Rampelli (FdI): «Offesa la sacralità del monumento»

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