ance tuccillo eletto vice nella squadra di ciucci

Tuccillo è stato eletto vice presidente dell’Ance, l’associazione nazionale dei costruttori, nella squadra del nuovo presidente Ciucci. La nomina è avvenuta ieri con un voto unanime. A lui è stata assegnata la delega alle Opere Pubbliche, un settore chiave per il comparto dell’edilizia. La nomina si inserisce nel nuovo assetto dell’associazione, che ha scelto un presidente romano.

È entrato nella squadra del nuovo presidente Ance, Antonio Ciucci, romano, eletto ieri all’unanimità, con una delega importante, quella alle Opere Pubbliche, settore strategico e vitale per l’intera filiera dell’edilizia. Ma chi ha avuto modo di conoscere o di lavorare al fianco di Francesco Tuccillo, anche in un campo delicato ma altrettanto decisivo come la comunicazione (attraverso Nagorà, la riuscita piattaforma digitale di confronto e approfondimento di cui è stato il promotore e resta anche oggi l’infaticabile animatore) sa bene che la responsabilità affidatagli, con il ruolo di vicepresidente, è in ottime mani. Imprenditore di visione... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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