Ance Giovani Caserta Verazzo eletto presidente Innovazione formazione e legalità per costruire il futuro

L’ingegnere Bruno Verazzo, 36 anni, è stato eletto all’unanimità presidente di Ance Giovani Caserta. È socio e direttore tecnico di un’azienda di costruzioni. La sua nomina riguarda il mandato di quattro anni. Nel discorso di insediamento ha sottolineato l’importanza di puntare su innovazione, formazione e legalità per il settore delle costruzioni.

Sarà l’ingegnere Bruno Verazzo il nuovo volto di Ance Giovani Caserta per i prossimi quattro anni. Il giovane imprenditore, 36 anni, socio e direttore tecnico dell’azienda di costruzioni “Francesco Verazzo”, è stato eletto all’unanimità presidente del gruppo dei giovani costruttori casertani nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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