Il nuovo allenatore del Milan si è presentato alla stampa dichiarando di sentirsi a casa e di essere lì per vincere, non per evitare la sconfitta. Durante la conferenza, ha ribadito che l’obiettivo è portare avanti una mentalità vincente, mantenendo un atteggiamento deciso e ambizioso. La sua nomina è stata ufficializzata oggi, segnando l’inizio di una nuova fase per il club. Nessuna altra dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in questa occasione.

L'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale., "Scusatemi se oggi non parlo italiano, imparerò presto. È molto importante per me impararlo per rispettare la vostra cultura e cercherò di farlo il prima possibile", ha esordito Amorim in conferenza. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Amorim si presenta al popolo rossonero: "Mi sento a casa. Qui per vincere, non per evitare di perdere"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Amorim si presenta al Milan: «È una sfida ancora più grande, qui si gioca per vincere»Ruben Amorim è arrivato a Milano per allenare il Milan, arrivando con una settimana di anticipo rispetto al raduno della squadra.

Conceicao pazzo della Juve: «A Torino mi sento a casa, voglio vincere qui e quando capiterà sarà bellissimo»L’esterno portoghese ha dichiarato di sentirsi a suo agio a Torino, affermando di considerare la città come una seconda casa.

Temi più discussi: Amorim sbarca nel pomeriggio a Milano, tappa a Casa Milan poi martedì a Milanello; Milan, Cardinale presenta Amorim: Ehi, questo è il nuovo allenatore; Come giocherà il Milan con Ruben Amorim: dal modulo al futuro di Leao, cosa cambia con l’allenatore portoghese; Gli allenatori della Serie A Enilive 2026/27.

Prima Gonçalo Ramos, poi Amorim che si presenta e dice su ito qualcosa in italiano. Oggi Cardinale a Milanello che accoglie il tecnico, poi Gila. Dopo tanti giorni amari, qualche buona notizia per il Milan. Era ora. C’è ancora tanta strada da fare, ma i primi seg x.com

Amorim si presenta al Milan: È una sfida ancora più grande, qui si gioca per vincereIl tecnico portoghese è già a Milano per preparare la nuova stagione. Intanto il club accelera sul mercato: dopo Gonçalo Ramos, vicino Gila. Modric riflette sul futuro ... msn.com

[Moretto] Ruben Amorim avrà molto più potere decisionale nei trasferimenti rispetto all'allenatore medio. Questo era anche quello che aveva chiesto al Man Utd prima di essere licenziato. reddit

Milan, Amorim: Per me è molto importante parlare in italiano, adoro MilanelloMilan, la conferenza stampa di presentazione dl nuovo allenatore Ruben Amorim ... msn.com