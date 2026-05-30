Conceicao pazzo della Juve | A Torino mi sento a casa voglio vincere qui e quando capiterà sarà bellissimo

L’esterno portoghese ha dichiarato di sentirsi a suo agio a Torino, affermando di considerare la città come una seconda casa. Ha aggiunto di desiderare di ottenere una vittoria con la squadra e di considerarla un momento molto significativo quando accadrà. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista a Sportweek, dove ha espresso il suo entusiasmo per il club e la volontà di contribuire ai successi futuri.

di Luca Fioretti Conceicao pazzo della Juve: «A Torino mi sento a casa». Di seguito le dichiarazioni dell’esterno portoghese a sportweek. Francisco Conceicao ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportweek. Di seguito le dichiarazioni del portoghese della Juve. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SPALLETTI – « Spalletti mi chiede di giocare come so fare ma pensando sempre prima alla squadra. Prima il collettivo poi le individualità. Io sono tranquillo perchè posso fare tante cose con le mie qualità, non solo in attacco » PAPÀ SERGIO – « Mio padre? Se oggi sono alla Juve è grazie al fatto che mi ha allenato lui. Ho sofferto però perchè a 18 anni le persone che non ti vogliono bene ti dicono che giochi solo perchè sei il figlio di Conceicao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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