Un ex capo ultrà della Curva Nord ha rivelato che un giocatore si lamentava del coro meno bello rispetto a quello dedicato a un altro calciatore. Inoltre, sono emerse informazioni su un presunto accordo tra le curve di San Siro e gli Ultras del Milan. Le dichiarazioni fanno parte dell’inchiesta “Doppia Curva” e coinvolgono anche commenti di Ferdico su un altro giocatore.

di Alberto Petrosilli Le dichiarazioni dell’ex capo ultrà della Curva Nord Marco Ferdico nell’inchiesta “Doppia Curva”: dai presunti accordi tra le curve di San Siro alle parole su Dimarco. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, anche Marco Ferdico, ormai ex capo ultrà della Curva Nord dell’Inter, ha deciso di collaborare con la giustizia. Dopo Andrea Beretta, anche lui ex esponente del direttivo della Nord, Ferdico ha reso almeno tre verbali di interrogatorio tra maggio e giugno nell’ambito dell’attività integrativa d’indagine coordinata dalla Dda di Milano e dalla Polizia nel procedimento denominato “Doppia Curva”. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter L’inchiesta, avviata nel 2024, aveva portato a numerosi arresti e all’apertura di diversi processi ancora in corso. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Internews24.com - Ferdico: «Dimarco si lamentava del coro meno bello rispetto a quello per Calhanoglu». E svela l’accordo con gli Ultras del Milan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inchiesta sulle Curve a Milano, si pente Marco Ferdico: «La ‘ndrangheta anche dietro gli ultrà del Milan, Trimboli disse sì al patto Champions con gli interisti»Marco Ferdico, ex vice leader della curva ultrà dell’Inter, ha ammesso di aver avuto rapporti con la ‘ndrangheta e di aver partecipato a un patto con...

Leggi anche: Inchiesta sul tifo organizzato a Milano, si pente Marco Ferdico: «La ‘ndrangheta anche dietro gli ultrà del Milan, Trimboli disse sì al patto Champions con gli interisti»

Caso ultras, si pente anche Ferdico: 'Dimarco ci voleva regalare tre anelli di lusso(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Dimarco ci aveva promesso che ci regalava un anello di ... che aveva fatto per tutta la squadra con un brillante, per la seconda stella, ma ci hanno arrestati. E' uno dei d ... tuttomercatoweb.com

Inchiesta ultras, Ferdico: Dimarco era pronto a regalare gioielli all’ndranghetista Bellocco e ai capi della curvaFederico Dimarco, difensore e centrocampista dell'Inter e della Nazionale, era pronto a regalare tre anelli con brillante all'ndranghetista Antonio Bellocco ... lapresse.it